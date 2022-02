Politie zoekt getuigen steekpartij Lucasbolwerk in Utrecht

Maandagavond 21 februari vond er rond 0:55 uur een steekincident plaats aan het Lucas Bolwerk in Utrecht. Een 21-jarige man werd meerdere malen gestoken. Iets verdachts gezien? Heb je beelden of tips? Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000. https://t.co/Os8g36eNu7

