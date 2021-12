Politie zoekt getuigen van autobranden Overvecht; twaalf auto’s beschadigd of verwoest

De politie zoekt getuigen van de autobranden die afgelopen nacht in Overvecht woedden. Op de Ankaradreef in de Utrechtse wijk zijn twaalf auto’s zwaar beschadigd geraakt of compleet verwoest door de brand.

De politie kreeg rond 4.50 uur de melding dat geparkeerde auto’s in de straat in brand stonden. Het bleek al snel te gaan om zeker vijf auto’s, maar door de harde wind wist het vuur zich snel te verspreiden.

In eerste instantie was nog wat onduidelijkheid over hoeveel auto’s schade hadden opgelopen, maar de politie kwam rond 14.00 uur met cijfers. Negen personenauto’s werden door het vuur verwoest en drie andere auto’s liepen grote schade op. “De schade is aanzienlijk”, laat de politie weten. “Eigenaren zijn fors gedupeerd door de effecten van de brand.”

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit brandstichting naar eigen zeggen ‘zeker niet uit’. Mensen die rond 4.50 uur mogelijk iets hebben gezien of bruikbare camerabeelden hebben van afgelopen nacht, kunnen zich melden bij de politie.