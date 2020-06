Politie zoekt getuigen van conflict Kanaalstraat waarbij man zwaargewond raakte

De recherche is op zoek naar getuigen van een conflict op de Kanaalstraat waarbij één persoon zwaargewond raakte. Het incident geurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur.

Bij de politie kwam die nacht eem melding binnen dat er iemand gewond op de Kanaalstraat lag ter hoogte van de Riouwstraat en Lombokstraat. Even daarvoor zou er sprake zijn geweest van een conflict waarbij meerdere personen en voertuigen betrokken waren.

Bij het incident zijn drie jonge mannen, allemaal rond de 20 jaar, gewond geraakt. Een slachtoffer was zwaargewond. Een van de auto’s die betrokken was bij het incident werd later teruggevonden op de Palembangstraat in Utrecht.

Beelden

Eerder zei een woordvoerder van de politie dat een man op ‘hardhandige manier’ van zijn auto is beroofd en dat het voertuig later is teruggevonden.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord. Ook zijn ze op zoek naar camerabeelden van het conflict.