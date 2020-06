Politie zoekt getuigen van ‘flinke mishandeling’ bij Daalsepark

De politie is op zoek naar getuigen van een vechtpartij nabij het Daalsepark in Utrecht. Er wordt gesproken over een ‘flinke mishandeling’.

Het incident gebeurde maandag rond 17.00 uur. Op een screenshot van een video is te zien hoe een persoon op het fietspad langs de Amsterdamsestraatweg uithaalt naar een ander. Daarnaast zijn vier andere personen te zien die volgens de politie ook betrokken zijn bij de vechtpartij.

Wat de aanleiding was voor het tumult is niet bekend. Via omstanders heeft de politie al videomateriaal en andere informatie gekregen. “Aangezien we deze verdachten zeer graag in de kraag willen vatten hopen we dat meer getuigen zich melden.”