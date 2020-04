Politie zoekt getuigen van inbraak aan Calderónlaan in Oog in Al

De politie Utrecht zoekt getuigen van een inbraak bij een huis aan de Calderónlaan in Oog in Al donderdagavond. De bewoonster werd rond 21.20 uur opgeschrikt door twee mannen die haar woning waren binnengedrongen.

De inbrekers droegen bivakmutsen en bedreigden de vrouw met een wapen. Ze hebben geld en persoonlijke eigendommen van de bewoonster meegenomen. In welke richting, of met welk vervoermiddel zij ervandoor gingen is niet bekend.

Het gaat om een lange man en een korte, dikke man. Beiden waren donker gekleed en één van hen had een rugzak bij zich.