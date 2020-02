Politie zoekt getuigen van man die mogelijk vuurwapen in Oudegracht gooit

Een 29-jarige Utrechter zit vast omdat hij mogelijk in het bezit was van een vuurwapen. Omstanders zagen dat hij een voorwerp dat leek op een pistool in de Oudegracht gegooide.

Het incident gebeurde vrijdagmiddag rond 16.40 uur ter hoogte van De Planeet. De passanten spraken na het voorval twee surveillerende agenten aan. Deze konden de 29-jarige Utrechter snel aanhouden.

Na de arrestatie is een deel van de Oudegracht uitgekamd, maar er is geen wapen gevonden. De man zit nog steeds vast en wordt momenteel verhoord. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.