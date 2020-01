Politie zoekt getuigen van ongeluk met auto van 140.000 euro

De politie is op zoek naar getuigen van een ongeluk in Leidsche Rijn waar woensdagochtend een auto met een waarde van 140.000 euro tegen een boom reed. De bestuurder raakte daarbij gewond.

De chauffeur van de kostbare auto van Louwman Exclusive Cars was bezig met een testrit toen hij op de Proostwetering de macht over het stuur verloor. Hij knalde tegen een boom en kwam bekneld in de auto te zitten.

De politie wil graag weten hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en roept daarom getuigen op zich te melden.