Politie zoekt getuigen van schietincident in flat aan Doorbeendreef in Overvecht

De politie is op zoek naar getuigen van een schietincident op zondag 19 januari in Overvecht. Er is al onderzoek in de buurt gedaan, maar het opsporingsteam is op zoek naar meer informatie.

De politie kreeg op zondag 19 januari kort na 12 uur ’s middags een melding van een conflict in een flat aan de Dorbeendreef in Utrecht. Er bleek te zijn geschoten in de flat. Niemand raakte gewond.

De politie is een onderzoek gestart en het lijkt op een incident in de relationele sfeer. Het opsporingsteam wil echter weten wat er zich precies in de flat heeft afgespeeld.

Rechercheurs hebben donderdagochtend al een buurtonderzoek gehouden. Het team is op zoek naar meer getuigen.