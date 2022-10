Politie zoekt getuigen van vernieling dierenambulance in Utrecht Bron: Instagram Politie Utrecht Centrum

De dierenambulance is dit weekend vernield in Utrecht. Een van de grote lampen aan de achterzijde van het voertuig is meegenomen. De politie zoekt getuigen. De dierenambulance stond geparkeerd aan de Van Everdingenlaan in Tuindorp. Daar werd de verlichting in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, worden opgeroepen zich te melden bij de politie. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

