Politie zoekt getuigen van zwaar ongeval aan de Jutfaseweg in Utrecht

De politie is op zoek naar getuigen van een ernstig ongeval aan de Jutfaseweg in de Utrechtse Rivierenwijk. Het incident gebeurde zondagmiddag rond 16.15 uur.

Een 42-jarige fietser die ter hoogte van de Socratesbrug reed werd aangereden door een 33-jarige automobilist. Door de klap werd het slachtoffer in de berm geslingerd. De fietser is vervolgens met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Ook de automobilist raakte gewond.

Volgens Marlijn van der Brok, een familielid van het slachtoffer, ligt hij momenteel op de Intensive Care en wordt hij in slaap gehouden. Brok heeft via Twitter een oproep gedaan aan getuigen. Ze zegt nog veel vragen te hebben over het ongeval.

Ook de politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het ongeluk. In een bericht wordt gezegd dat agenten al met meerdere getuigen hebben gesproken en ook dat er een buurtonderzoek is gedaan. Desondanks wil de politie meer te weten komen over het ongeval.