Politie zoekt identiteit van man die op station Utrecht Centraal om het leven kwam

De politie is op zoek naar de identiteit van een man die dinsdag op station Utrecht Centraal om het leven kwam. Uit onderzoek is gebleken dat het slachtoffer niet door een misdrijf is overleden.

De man overleed dinsdagavond rond 19.00 uur na een aanrijding met een trein. Uit politieonderzoek is gebleken dat hij om 14.21 uur op station Utrecht Centraal is aangekomen met de intercity uit de richting van Den Helder. Het is niet bekend op wel station de man is ingestapt.

De politie probeert op verschillende manieren achter de identiteit van de man te komen, maar tot op heden is dat nog niet gelukt. Daarom wordt nu een foto en een signalement verspreid, in de hoop dat iemand hem herkent.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.