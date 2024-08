Update: 78-jarige man in goede gezondheid aangetroffen

De politie was zondagavond in Utrecht en omstreken op zoek naar een 78-jarige man. Via Burgernet werden meerdere oproepen verzonden, waarin werd gevraagd uit te kijken naar de man. Inmiddels is de man weer gevonden.



Rond 19.45 uur werd de eerste Burgernetmelding verzonden. Daarin was naast het signalement te lezen dat de man voor het laatst was gezien in de omgeving van de Neckardreef in Overvecht.

Vlak voor 20.25 uur liet de politie via Burgernet weten nog steeds op zoek te zijn naar de man. “Wij gaan het zoekgebied uitbreiden. Een nieuwe Burgernet volgt.” In die nieuwe melding was te lezen dat hij mogelijk onderweg was naar Hollandse Rading.

Rond 20.55 uur liet de politie weten dat de man in gezondheid was aangetroffen.