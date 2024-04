Politie zoekt in Utrecht met meerdere eenheden naar vermiste vrouw (24)

De politie is met onder meer een helikopter en meerdere auto’s op zoek naar een vermiste vrouw van 24 jaar oud. Er wordt in de omgeving van Lunetten en Amelisweerd in Utrecht gezocht. Ook worden mensen via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar de vrouw.

De melding is rond 20.40 uur gedeeld via Burgernet. Daarin is onder meer te lezen dat de politie in verband met een vermissing in Lunetten en Amelisweerd op zoek is naar een dame van 24 jaar oud.

“Zij draagt een groene trui (paardenvereniging met naam achterop), broek onbekend, 1.66, 70kg, donkerblond haar kort (boven de oren), blank, ronde bril.” Mensen met meer informatie worden opgeroepen het noodnummer 112 te bellen.