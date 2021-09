Politie zoekt maandag bij Utrechts Bastion Hotel naar vermiste Dawid Szustak

De politie is bezig met een nieuwe zoekactie naar de sinds 26 augustus vermiste Dawid Szustak. De Poolse Dawid werd voor het laatst gezien bij het Bastion Hotel in Utrecht. Op die plek wordt maandagmiddag door de politie naar hem gezocht.

Dawid woont in Maarssen, maar is op 26 augustus voor het laatst gezien in het Bastion Hotel aan de Mauritiuslaan in Utrecht. Hij vertrok die ochtend met onbekende bestemming uit het hotel. Daarna is niks meer van hem vernomen.

Agenten zijn maandag in de buurt van het hotel met onder meer een hond aanwezig om te zoeken naar de vermiste man. De politie riep mensen die meer weten over de vermissing van Dawid eerder al op om contact op te nemen. Die oproep heeft volgens de politie geen bruikbare tips opgeleverd.