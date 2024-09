Politie zoekt man na diefstallen in restaurant en café in Utrecht

De politie is op zoek naar een man die donderdag 2 mei een portemonnee stal in de personeelsruimte van een restaurant op het Stationsplein. De dader sloeg twee weken later, op zaterdag 18 mei, weer toe. Dit keer in een café aan de Oudegracht. Daar maakte hij de inhoud van de kassa buit.

De man liep begin mei rond 14.00 uur het restaurant op het Stationsplein binnen. Hij deed alsof hij naar de wc moest, maar liep eigenlijk de personeelsruimte binnen. Daar voelde de man aan jassen en stal een portemonnee. Later op de dag pinde hij een klein bedrag. Hij probeerde ook nog honderd euro op te nemen, maar dat mislukte.

Daar bleef het niet bij. De dader ging twee weken later een café binnen aan de Oudegracht. Het café was op dat moment nog niet open, en personeel was bezig om het terras uit te zetten. De man stond voor de nooddeur die open stond, en keek voorzichtig of hij personeel zag. Toen niemand keek, liep hij in een versnelde pas naar de bar toe. Achter de bar maakte hij de kassalade open en nam tweehonderd euro mee.

Signalement verdachte

De man is vermoedelijk tussen de zestig en zeventig jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en een lichte huidskleur. De man heeft kortgeknipt, grijskleurig haar en draagt een bril. Tips kunnen worden doorgegeven aan de politie.