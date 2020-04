Politie zoekt met man en macht naar vermist meisje (13) uit Utrecht

Een 13-jarige meisje uit Utrecht is sinds zondagochtend vermist. De politie zegt met man en macht op zoek te zijn.

Het meisje vertrok zondagochtend tussen 07.00 en 08.00 uur vanaf haar ouderlijk huis in Utrecht. Zij had toen geen pinpas, ov-kaart of identiteitskaart bij zich.

Volgens de politie is het mogelijk dat de tiener de stad al heeft verlaten. “De kans bestaat dat zij buiten Utrecht is, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam of elders in Nederland.”

De familie van het meisje maakt zich grote zorgen en wil haar snel vinden. De politie vraagt iedereen met meer informatie zich te melden.