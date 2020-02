Politie zoekt specifieke getuige in onderzoek hameraanval Adelaarstraat

De politie zoekt een specifieke getuige van de mishandeling die vorig jaar 30 oktober plaatsvond bij de Adelaarstraat. Een 28-jarige Utrechter werd daar aangevallen door twee mannen met een voorhamer. Een vrouw heeft er mogelijk beelden van gemaakt.

Op de hoek van de Adelaarstraat en de Hopakker was vorig jaar een zware mishandeling. Het Utrechtse slachtoffer werd aangevallen door twee mannen waarvan er één een grote voorhamer had. De verdachten gingen er na de mishandeling vandoor in een bestelbus.

Het slachtoffer liep door de mishandeling letsel op. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Inmiddels is deze persoon hersteld van de verwondingen maar het onderzoek is nog altijd gaande.

Getuige

Uit het politieonderzoek is gebleken dat een blonde vrouw vermoedelijk foto’s of video-opnames heeft gemaakt van de mishandeling of de betrokken bestelbus. Daarom doet de politie nu een oproep aan haar.

Ook andere getuigen met wie door de politie nog geen contact is gelegd worden gevraagd zich te melden.