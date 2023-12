Politie zoekt verdachte en getuigen zware mishandeling op de Voorstraat in Utrecht

De politie heeft een oproep gedaan voor getuigen van een zware mishandeling op de Voorstraat in Utrecht. Op zondag 8 oktober rond 04.30 uur ’s ochtends zijn drie jonge mannen ernstig mishandeld nabij een steeg aan de Voorstraat. Hierbij liep een slachtoffer een hersentrauma op, met daarbij kaakbreuken.

Het incident begon bij een snackbar op de Voorstraat, er ontstond ruzie tussen een vriendengroep en een andere groep ‘luidruchtige’ jongeren. Personeel van de snackbar had de luidruchtige jongeren hier al op aangesproken. Zo werd ze gevraagd om wat stiller te doen en het eten af te halen in plaats van het binnen op te eten. Omdat de luidruchtige jongens hier moeilijk over deden, besloot het latere slachtoffer hier wat van te zeggen.

Even keerde de rust terug, maar toen zowel de vriendengroep als de andere groep jongeren buiten waren ging de ruzie verder waarna er een vechtpartij ontstond. Bij deze confrontatie werden volgens de politie drie jonge mannen uit de vriendengroep ernstig mishandeld. Een van de slachtoffers liep hersentrauma op, breuken aan de binnenkant van zijn kaak en een bloeding in zijn rechteroor met als gevolg een lichte piep.

De politie heeft nu een foto van de verdachte gepubliceerd en roept getuigen zich op om te melden.