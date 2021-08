Politie zoekt voor derde dag op rij naar vermist persoon bij Strijkviertelplas in Utrecht

Voor de derde dag op rij wordt gezocht naar een vermist persoon bij de Strijkviertelplas in De Meern. Eerder deze week werd nog uit voorzorg gezocht, omdat er spullen bij de plas werden gevonden. Woensdag kan de politie melden dat er ook een vermissing is gemeld.



Maandagavond werden in de buurt van de Strijkviertelplas onder meer een fiets, kleding en een tas gevonden. Toen is uit voorzorg door de politie, waaronder de helikopter, en duikers van de brandweer een zoekactie gestart. Dat heeft niks opgeleverd, waarna de plas dinsdagochtend verder is uitgekamd.

Een woordvoerder van de politie zei dinsdag dat die zoekactie uit voorzorg gebeurde om te kijken of de gevonden spullen bij iemand horen die mogelijk in het water ligt. Woensdag meldde de politie echter dat er ook een vermissing is gemeld. Daarom is het onderzoek vandaag doorgegaan.

De woordvoerder zegt echter dat het nog niet honderd procent zeker is dat de vermiste persoon in het water ligt. Wel konden de gevonden spullen worden gekoppeld aan die persoon.

Grote plas

“Het gaat om een redelijk grote plas. Als daar iemand in zou liggen kan het wel even duren voordat die persoon gevonden is. Tegelijkertijd weten we niet zeker dat die persoon in het water ligt. Om het uit te kunnen sluiten kammen we de hele plas uit”, aldus de woordvoerder.

Vanwege het onderzoek is de Strijkviertelplas, een van de officiële Utrechtse zwemwateren, afgezet voor publiek. “Graag uw begrip”, aldus de politie.