Politie zoekt vrouw die 3-jarig meisje aanreed en doorfietste

De politie is op zoek naar een vrouw die op donderdag 16 juli op de Beeldhouwersdijk in Leidsche Rijn een 3-jarig meisje omver reed en daarna doorfietste. Het meisje heeft letsel opgelopen aan haar gezicht, mond en gebit.

Het ongeluk vond plaats rond 18.50 uur, terwijl het meisje met haar broertje op straat aan het spelen was. De vrouw zou na de val nog even achterom hebben gekeken, waarna ze weer wegfietste. Het meisje was licht overstuur, maar stond op en is toen met andere buurtkinderen weggelopen.

De politie doet onderzoek naar het voorval en is op zoek naar getuigen en de fietser. Ook is er een signalement van de vrouw afgegeven. Het gaat om een blanke, blonde vrouw, die reed op een zwarte fiets met een zwart krat. De vader van het meisje plaatste ook een bericht op Facebook waarin hij een getuigenoproep doet. Zijn bericht is al meer dan 150 keer gedeeld.