‘Politieactie op A2 bij Utrecht had te maken met dreiging rond misdaadjournalist John van den Heuvel’

Bij het incident waarvoor donderdag de snelweg A2 bij Utrecht tijdelijk volledig werd afgesloten was een auto betrokken met daarin een zogenoemde te beveiligen persoon (TBP). Verschillende media, waaronder AD en Parool, melden op basis van politiebronnen dat het om misdaadjournalist John van den Heuvel ging.

De snelweg A2 is net ten noorden van Utrecht in beide richtingen afgesloten geweest. Vanwege een politieactie werd al het verkeer op de rijksweg tussen Maarssen en Breukelen omgeleid. De politie liet donderdagmiddag al weten dat er een ‘verdachte situatie’ was en dat een persoon is aangehouden.

Bij het incident vanmiddag op de #A2 was een auto betrokken met daarin een te beveiligen persoon (TBP). Vanwege het veiligheidsprotocol is de TBP naar de dichtstbijzijnde politielocatie gereden. De politie onderzoekt de zaak en kan er op dit moment niet inhoudelijk op ingaan. — Landelijke Eenheid (@POL_Lnd_Eenheid) January 6, 2022

Nu meldt de Landelijk Eenheid van de politie dat er een voertuig met een TBP bij betrokken was. Deze persoon is vervolgens naar de dichtstbijzijnde politielocatie gebracht. Mogelijk ging het om het hoofdgebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Bij andere media is te zien dat daar donderdag zwaarbewapende agenten stonden.

Van den Heuvel heeft al jaren te maken met bedreigingen vanuit de onderwereld. Hij wordt dan ook al lange tijd dag en nacht beveiligd.