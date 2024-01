Politieauto belandt in het water na achtervolging in Utrecht

Een voertuig van de politie is in de nacht van maandag op dinsdag in het water terechtgekomen tijdens een achtervolging door Utrecht. Ook de auto waar de verdachte in zat belandde in de sloot.

Agenten werden rond 03.30 uur gealarmeerd over een gestolen Toyota in Leidsche Rijn. Niet lang daarna hadden ze het gestolen voertuig al in het vizier, maar de bestuurder van de auto was niet van plan te stoppen. In zijn vlucht ramde hij twee politieauto’s.

Bij de Vogelvlinderweg raakte het gestolen voertuig, vermoedelijk vanwege het gladde wegdek, van de weg en belandde in de sloot. Een politieauto gleed op dezelfde plek ook in het water.

Ongedeerd

Zowel de agenten als de verdachte konden op eigen kracht het koude water weer uitklimmen. De verdachte probeerde nog weg te rennen, maar kon snel in de kraag worden gevat. Deze 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

“Hij wordt verdacht van het overtreden van meerdere artikelen van de verkeerswet, poging tot zware mishandeling door het rammen van de politieauto’s en diefstal van een auto”, schrijft de politie. De agenten die in het water waren beland zijn ongedeerd gebleven. De auto is wel total loss.