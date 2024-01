Politieauto zwaar beschadigd door vuurwerk in Overvecht in Utrecht

Dat er zich de nodige incidenten hebben afgespeeld tijdens oud en nieuw in Utrecht was al duidelijk, maar de politie maakt steeds meer details bekend. Zo is nu duidelijk geworden dat agenten zijn belaagd op de Tigrisdreef in Overvecht. Er werd zwaar vuurwerk gegooid naar een politieauto, waardoor meerdere ramen kapot gingen en het zwaailicht beschadigde.