Politiebureau Paardenveld in Utrecht komende twee vrijdagen dicht vanwege werkzaamheden

Het politiebureau aan de Kroonstraat, ook wel bureau Paardenveld genoemd, is op vrijdag 25 juli en vrijdag 1 augustus dicht vanwege sloopwerkzaamheden. De renovatie van het pand is op 12 juli begonnen, en sindsdien gelden al aangepaste openingstijden. Op deze twee dagen blijft het bureau helemaal gesloten, omdat de veiligheid van bezoekers door de werkzaamheden niet kan worden gegarandeerd.

De openingstijden van het bureau zijn vanwege de renovatie tot eind oktober aangepast: het is dan alleen op werkdagen geopend van 8.00 tot 16.00 uur. In deze periode is aangifte doen op dit bureau niet mogelijk.

Andere politiebureaus in Utrecht zijn te vinden op www.politie.nl.