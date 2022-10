Politiecontrole bij bollendak in Utrecht: twintig aanhoudingen en tien verblijfsontzeggingen uitgeschreven

De politie heeft donderdag bij het bollendak op het Stationsplein in Utrecht een controle gehouden waarbij twintig mensen zijn aangehouden. Ook werd aan tien mensen een verblijfsontzegging gegeven.

Het bollendak op het Stationsplein is momenteel veelbesproken vanwege de overlast en vele incidenten op die plek. Er is sprake van intimidatie en ook zijn er meerdere steekpartijen geweest. Volgens de gemeente wordt de overlast veroorzaakt door steeds verschillende groepen.

De gemeente heeft eind vorige maand maatregelen genomen om de overlast terug te dringen. Een van die maatregelen is een zogenoemd ‘verblijfsontzeggingsgebied’. Mensen die in het stationsgebied de openbare orde verstoren, kunnen gelijk een tijdelijke verblijfsontzegging. Die geldt in eerste instantie voor 24 uur, maar dat loopt op als de persoon vaker de fout in gaat.

De politie is ook vaker en met meer agenten in het gebied aanwezig. Tijdens de controle van donderdag werden twintig mensen aangehouden voor verschillende feiten. Een van hen is vervolgens meegenomen naar het politiebureau. De politie heeft tien personen een verblijfsontzegging van 24 uur gegeven en er zijn meerdere bekeuringen uitgeschreven.

