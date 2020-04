Politiehelikopter ingezet bij zoektocht naar vermiste 88-jarige man

Met man en macht is donderdag in Utrecht gezocht naar een vermiste 88-jarige man. Na een paar uur van de radar te zijn verdwenen werd de hoogbejaarde man uiteindelijk in goede gezondheid aangetroffen.

De man was sinds donderdagmiddag 16.00 uur vermist. Hij werd voor het laatst gezien aan de Wim Sonneveldlaan op het Utrecht Science Park. Volgens de politie was hij slecht ter been en liep daarom langzaam. Er is ook een melding via Burgernet uitgegaan waarin werd gevraagd naar de man uit te kijken.

Toen hij een paar uur later nog niet werd aangetroffen is ook de politiehelikopter ingezet bij de zoekactie. Uiteindelijk werd om 23.30 uur via Burgernet bekendgemaakt dat de hoogbejaarde man in goede gezondheid is aangetroffen en is thuisgebracht.