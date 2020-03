Politiehond bijt inbreker bij Utrechtse Bazaar

De politie heeft maandagochtend twee aanhoudingen verricht bij het voormalig pand van de Utrechtse Bazaar. Het zou gaan om inbrekers die het pand waren binnengedrongen via het hekwerk en een opengebroken deur. Een van hen is in de arm gebeten door een politiehond.