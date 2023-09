Politiek in Utrecht stemt in met aanpak burgerberaad over jaarwisseling; uitnodigingen deze week de deur uit

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de aanpak van het burgerberaad. Dat betekent dat de uitnodigingen voor het eerste burgerberaad, dat gaat over de jaarwisseling vanaf 2024/2025, de deur uit kunnen. 10.500 Utrechters kunnen de uitnodiging deze week op de mat verwachten.

Het burgerberaad gaat bestaan uit een groep van honderd inwoners die door het stadsbestuur gevraagd worden om een oplossing te bedenken voor een kwestie die speelt in Utrecht en waar de politiek niet goed uit komt. Het eerste burgerberaad zal gaan over de jaarwisseling vanaf 2024/2025. Het burgerberaad komt op vijf zaterdagen bij elkaar om, onder begeleiding van een onafhankelijk bureau, na te denken over een bepaald thema.

Verschillende meningen worden naast elkaar gelegd en uiteindelijk schrijft het burgerberaad een advies. Dat advies wordt door het stadsbestuur in principe overgenomen, tenzij er ‘zwaarwegende’ argumenten zijn om dat niet te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat het advies van het burgerberaad financieel, praktisch of juridisch niet haalbaar is.

Opgeven

De uitnodiging voor het burgerberaad worden deze week verstuurd naar 10.500 Utrechters. De gemeente wil een goede afspiegeling van de stad, op het gebied van leeftijd, opleiding en woonwijken. Iedereen vanaf 14 jaar heeft kans om mee te doen. Iedereen die een uitnodiging krijgt, kan zich tot 8 oktober opgeven.

Als dan blijkt dat de groep inwoners die zich hebben aangemeld te klein is of er geen representatief beeld van de stad is, dan komt er een tweede lotingsronde. Utrechters die zich hebben aangemeld, horen uiterlijk 24 november of ze definitief mee kunnen doen aan het burgerberaad. De eerste bijeenkomst is op 9 december. De vergoeding voor deelname is 350 euro.

Discussie

In de gemeenteraad was nog wat discussie over de hoogte van die vergoeding. De Partij voor de Dieren vreest bijvoorbeeld dat het bedrag te laag is en dat daardoor de representativiteit van het burgerberaad wordt benadeeld. Wethouder Eva Oosters zegde toe dat er voor het volgende burgerberaad meer onderzoek gedaan zou worden naar de hoogte van de vergoeding.