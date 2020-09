Politiek maakt zich zorgen over voedselvoorziening voor kwetsbare Utrechters

De Utrechtse PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen graag dat het voedselinitiatief van ACU door de gemeente wordt doorgezet. ACU deelde sinds het begin van de coronalockdown onder de naam Solidarity Kitchen 18.000 veganistische maaltijden uit aan dak- en thuislozen. Maandagavond deden ze dat voor het laatst, waarna ze de gemeente opriepen het stokje over te nemen.

De partijen maken zich zorgen over de voedselvoorziening voor kwetsbare Utrechters en willen dat het college kijkt naar de situatie in de stad. “Toegang tot voldoende gezond en duurzaam voedsel is een basisbehoefte die voor iedereen in onze stad gegarandeerd moet zijn”, schrijven de partijen aan het college. “ACU geeft het signaal af dat wanneer zij stoppen met Solidarity Kitchen, er onvoldoende alternatieven zijn qua voedselvoorzieningen, voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en arbeidsmigranten.”

De partijen vragen het college onder meer naar de geschetste problematiek. Zo willen ze weten of de wethouder zich herkent in de problematiek van onvoldoende alternatieven qua voedselvoorziening. Ze vragen onder meer welke alternatieven er zijn voor mensen die geen aanspraak mogen maken op de voedselbank. Ook willen ze weten of het college in gesprek wil gaan met ACU om te zoeken naar mogelijkheden om het project door te laten gaan.