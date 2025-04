Politiek vraagt gemeente om opheldering nadat Utrechts rijksmonument té gevaarlijk bleek om te kraken

De politiek heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college nadat krakers het rijksmonument aan de Klopdijk 2 in Utrecht moesten verlaten vanwege acuut instortingsgevaar. Krakers trokken vorige week in het zeventiende-eeuwse rijksmonument om erin te wonen en verdere aftakeling aan het pand te voorkomen. Een paar dagen later vertrokken de krakers vanwege acuut instortingsgevaar.

Raadslid Yvonne Hessel van Utrecht Solidair heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen van vorige week maandag schriftelijke vragen ingediend bij het college over de gang van zaken. De Officier van Justitie beval afgelopen maandag de krakers te vertrekken op last van een bouwkundig rapport dat er direct instortingsgevaar was.

Er wordt al jaren ongenoegen geuit over de staat van het zeventiende-eeuwse woonhuis van het boerderijcomplex, en er zijn al meerdere keren schriftelijke vragen ingediend bij het college over de restauratie van het pand.

De gemeente probeert de eigenaar ertoe te bewegen om het gebouw op te knappen. Dat is volgens de gemeente een lang en complex proces. Vorig jaar werd al eenmaal een last onder bestuursdwang opgelegd en heeft de gemeente zelf werkzaamheden verricht.

Hessel heeft nu gevraagd welke concrete stappen er zijn genomen voor de restauratie. Daarnaast wil het raadslid onder andere weten hoe vaak de gemeente contact heeft met de eigenaar van het rijksmonument.