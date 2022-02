Politiek vraagt gemeente Utrecht te stoppen met gasafname van het Russische Gazprom

Bijna alle politieke partijen van Utrecht roepen het gemeentebestuur op om geen gas meer af te nemen van Gazprom. Twee jaar geleden sloot de gemeente een contract af met het Russische bedrijf. Met de inval en oorlog in Oekraïne vindt de gemeenteraad dat de gemeente moet kijken of ze van het contract af kunnen.

D66, Partij voor de Dieren, Student & Starter, VVD, SP, GroenLinks, DENK, PvdA, ChristenUnie en CDA willen van het gemeentebestuur weten of de situatie in Oekraïne aanleiding is om te stoppen met het afnemen van gas van het Russische bedrijf. Als het aan de grote meerderheid van de raad ligt moet dit wel gebeuren.

De fracties willen weten welke mogelijkheden er in het contract zitten om de samenwerking te stoppen, en wat de gevolgen zijn van de sancties die opgelegd gaan worden. Twee jaar geleden werd er overigens al een motie aangenomen door de gemeenteraad om niet langer dan drie jaar gas af te nemen van Gazprom, onder meer omdat ‘Gazprom sterk gelieerd is aan de ondemocratische oligarchie in Rusland’.

Overigens levert Gazprom aan ruim 120 gemeenten in Nederland gas. Een opinieartikel in de Volkskrant en een petitie om te stoppen met de samenwerking krijgen veel aandacht op sociale media.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.