Politiek wil extra maatregelen om verkeersoverlast rond Willem van Noortstraat in Utrecht te beperken

Omwonenden van de Willem van Noortstraat in Utrecht zouden momenteel veel last hebben van trillingen die worden veroorzaakt door onder meer het slechte wegdek. Aanstaande zomer wordt de straat opnieuw geasfalteerd, maar volgens Volt, EenUtrecht en het CDA moeten er meer maatregelen worden genomen om de overlast tegen te gaan.

De partijen menen namelijk dat de trillingen worden veroorzaakt door een combinatie van oneffenheden, gaten en scheuren in combinatie met zwaar verkeer en een te hoge maximumsnelheid. “Alleen nieuw asfalt, zoals gepland staat voor de zomer van 2023, gaat de overlast van trillingen niet verhelpen”, is te lezen in de schriftelijke vragen die de drie fracties hebben ingediend.

Zij stellen dan ook voor om niet alleen het wegdek aan te pakken, maar ook een 30 km/h-zone in te stellen. Dit moet volgens de partijen worden gedaan met behulp van ‘snelheidsbeperkende maatregelen’. Dit kunnen bijvoorbeeld drempels en versmallingen in de rijbaan zijn.

Tot slot willen Volt, EenUtrecht en het CDA dat er op de Willem van Noortstraat een ontmoedigingsbeleid voor zwaar vrachtverkeer komt. “Aangezien de Votulast-route niet bedoeld is voor doorgaand verkeer.”