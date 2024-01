Politiek ziet plaatsnamen De Meern, Vleuten en Haarzuilens graag terugkeren op Google Maps

Woont iemand in Vleuten of in Utrecht? Of allebei? Als het aan verschillende politieke partijen en werkgroep ‘Spaar de gemeenschap’ ligt moeten de originele woonplaatsen zoveel mogelijk gebruikt blijven. Handig voor hulpdiensten, meent de politiek, en menig bewoner voelt zich meer thuis bij de ‘oude’ aanduiding dan bij de naam van de stad Utrecht.

De gemeente Utrecht zoals we die nu kennen is ontstaan door tal van samenvoegingen van kleinere gemeentes. De meest recente herindeling vond plaats in 2001. Toen werd de gemeente Vleuten-De Meern – wat toen al een samenvoeging was van Vleuten, De Meern, Oudenrijn, Veldhuizen en Haarzuilens – toegevoegd aan de gemeente Utrecht. Ook kreeg Utrecht in dat jaar een stuk van Nieuwegein erbij.

Niet iedereen zat overigens te wachten op deze herindeling, menig bewoner van Vleuten, De Meern en Haarzuilens identificeerde zich meer met hun woonplaats dan met het stadse Utrecht. Er werd in 2001 besloten dat de woonplaatsen Vleuten, De Meern en Haarzuilens bleven bestaan.

Google Maps

Deze woonplaatsen worden ook gebruikt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De woonplaats is dan De Meern, en de gemeente waar men woont is Utrecht. Daarnaast kent Utrecht sinds 2001 de wijken Vleuten – De Meern en Leidsche Rijn.

Sinds kort worden adressen op Google Maps in de woonplaatsen Vleuten, De Meern en Haarzuilens aangeduid met Utrecht. Dat kan lastig zijn, menen VVD, Volt, UtrechtNu!, D66, ChristenUnie en CDA. Want daarmee komen er dubbele straatnamen voor, zowel Utrecht als Vleuten hebben bijvoorbeeld een Schoolstraat. De politieke partijen willen nu van het college weten of ze hier iets aan kan doen.

‘Uw stad’

Werkgroep ‘Spaar de gemeenschap’ liet aan de gemeenteraad weten het ook storend te vinden dat in brieven van de gemeente Utrecht aan bewoners van De Meern, Haarzuilens en Vleuten soms wordt gesproken over ‘uw stad’.

De werkgroep schrijft: “Het zou fijn zijn om in brieven of andere informatie van de gemeente niet langer het woord “stad” te bezigen, maar gemeente of inwoner van de gemeente.” Er zijn namelijk inwoners die vinden dat ze in een dorp wonen, en niet in de stad Utrecht.

Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren op het onderwerp.