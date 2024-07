Politiemensen niet vervolgd voor hardhandige arrestatie Michael P.

De leden van het arrestatieteam die betrokken waren bij de aanhouding van Michael P. worden niet strafrechtelijk vervolgd. De man, die toen verdachte was in de zaak van de vermiste Anne Faber, liep tijdens zijn arrestatie een botbreuk op en hij werd bedreigd met de inzet van een politiehond.

Michael P. werd, nadat hij verdachte was geworden bij de vermissing van Anne, hardhandig gearresteerd. Hij deed aangifte tegen het bij zijn arrestatie betrokken aanhoudingsteam. Het Openbaar Ministerie heeft deze aangifte eerder geseponeerd waarop P. een zogenoemde artikel 12-procedure was gestart om vervolging af te dwingen.

Op basis van de uitkomsten van dit nadere onderzoek heeft het hof nu beslist dat verdere strafrechtelijke vervolging niet nodig is. Het hof heeft onder meer meegewogen dat het aanhoudingsteam uitsluitend het belang van de mogelijk nog in leven zijnde Anne Faber voor ogen had. P. kreeg eerder wel al strafverlaging vanwege de hardhandige arrestatie.

Michael P. werd in 2019 veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en doden van Anne Faber.