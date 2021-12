De politie in de de wijk Terwijde in Utrecht is bezig met een onderzoek na het aantreffen van een overleden persoon. Het slachtoffer is onder ‘verdachte omstandigheden’ aangetroffen.

Er is nog niet veel informatie bekend over het onderzoek. De persoon is gevonden op de Fletcher Hendersonstraat. De politie laat weten dat ze nu nog niet meer kunnen vertellen over de aard van het incident.