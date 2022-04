Politievideo Utrecht: verdachte wordt gearresteerd op verdenking van doodsbedreiging

De politie in Utrecht heeft een nieuwe video gepubliceerd. Op de beelden is te zien dat een verdachte staande wordt gehouden bij tankstation Esso aan het 24 Oktoberplein. Hij zou personeel met de dood bedreigd hebben en voor overlast hebben gezorgd. Omwonenden klagen al langer over overlast bij dit tankstation en de gemeente nam eerder al maatregelen.

De verdachte wordt vervolgens gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. Daar besluit hij om niet mee te werken aan het maken van een foto. De video van Politievlogger Jan-Willem is ondertussen bijna 80.000 keer bekeken.

