Politievlogger Jan-Willem Schut heeft rijbewijs weer terug maar moet nog wel een cursus doen

Na twee maanden rijontzetting heeft de Utrechtse politievlogger Jan-Willem Schut zijn rijbewijs weer teruggekregen van de officier van justitie. In juli moest hij die inleveren, omdat hij toen buiten diensttijd 51 kilometer per uur te hard reed op de A2. Schut moet nog wel een cursus volgen.

In een video die de politievlogger in juli publiceerde op zijn YouTube-kanaal sprak hij over een ‘forse’ verkeersovertreding. De politievlogger laat op YouTube aan onder meer ruim 330.000 volgers zien hoe zijn werk eruitziet. “Vandaag even een iets andere video dan gebruikelijk”, zei Schut toen in de video. Vervolgens vertelde hij dat hij na een dienst 51 kilometer per uur te hard had gereden op de snelweg.

Ook zei hij toen kijkers mee te nemen in het proces dat volgde. “Ik zal jullie op de hoogte houden over misschien de cursus bij het CBR of wanneer ik bij de rechter óf officier van justitie moet komen.” Donderdag liet hij weten dat hij zijn rijbewijs inmiddels terug heeft.

Cursus CBR

“Over de verdere straf vanuit het OM is nog niets bekend, de zaak is nog in behandeling bij het OM”, liet Jan-Willem gisteren via zijn Instagram-account weten. Hij heeft wel van het CBR te horen gekregen dat hij aangemeld is voor de Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (LEMG).

“Dit betekent dat ik een cursus moet doen”, legt hij uit. “Deze staat gepland voor november 2023 en bestaat uit twee dagdelen en een eindgesprek.” In totaal kost die cursus hem ruim 800,00 euro. Die kosten moet hij zelf betalen en de cursus moet hij succesvol afronden.

