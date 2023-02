Politiewagen vliegt uit de bocht in de Adelaarstraat in Utrecht en crasht tegen andere auto

Een politiewagen is vrijdagmiddag op de Adelaarstraat uit de bocht gevlogen en tegen een geparkeerde auto gecrasht. Ook verschillende fietsen, een container en een lantaarnpaal hebben fikse schade. De agenten zouden onderweg zijn geweest naar een spoedmelding.

De Adelaarstraat is vanwege het ongeluk afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt hoe de crash heeft kunnen gebeuren. Het ongeluk is gebeurd in een flauwe bocht. De politieagenten die in de auto zaten zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.