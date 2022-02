Poll gemeenteraadsverkiezingen 2022: wat vind jij belangrijk in Utrecht?

Op 16 maart 2022 mogen alle kiesgerechtigde Utrechters weer naar de stembus om op een van de deelnemende politieke partijen te stemmen. Het is aan de politici om hun ideeën bekend te maken en aan de kiezer om een weloverwogen keuze te maken. DUIC is benieuwd wat voor jullie de belangrijkste onderwerpen in de stad of jouw buurt zijn. Uit onderstaande lijst kunnen in totaal vijf onderwerpen gekozen worden. Wij zullen aandacht besteden aan de onderwerpen waar het meest op gestemd wordt.

Stem op de onderwerpen die jij belangrijk vindt en wij geven meer informatie over de standpunten van de partijen. Je kan dus op vijf (!) onderwerpen stemmen. Mis jij een onderwerp dat je graag terug wil zien komen in vragen van DUIC aan Utrechtse politici? Laat het weten in de reageerfunctie onderaan deze pagina.

Welke onderwerpen in Utrecht vind jij belangrijk? Groen in de stad

Wonen

Groei van de stad

Lerarentekort

Straatintimidatie

Bereikbaarheid

Van het gas af

Windmolens

Wonen en verblijven in de binnenstad

Ruimte voor horeca

Openbaar vervoer

Cultuur

Discriminatie

Drugscriminaliteit

Veiligheid

Opvang vluchtelingen

Polder Rijnenburg

Verkeersveiligheid

Kansengelijkheid View Results

