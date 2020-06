Poppodium De Helling krijgt 150 zonnepanelen en gaat weer open

Poppodium De Helling in Rotsoord krijgt 150 zonnepanelen, nieuwe dakbedekking en betere dakisolatie. Tegelijkertijd kondigt het podium aan dat 19 juni het eerste concert staat gepland.

Het poppodium is gehuisvest in een gebouw van de gemeente. De werkzaamheden aan het poppodium zijn onderdeel van de aanpak om het Utrechts vastgoed te verduurzamen en het energieverbruik terug te brengen.

“Juist in deze tijd is het belangrijk oog te hebben voor innovatieve oplossingen om duurzame energie op te wekken”, zegt wethouder Vastgoed Eelco Eerenberg. “Ik ben blij dat dit werk gewoon door kan gaan, ondanks het coronavirus. Als we weer naar een concert kunnen, kan dat in een meer duurzaam en prettig gebouw.”

Opening

De Helling maakt ook bekend de deuren na drie maanden te openen met een nieuw format. Samen met Behind The Music wordt De Helling Sessions gelanceerd met als eerste gast Waltzburg. Op vrijdag 19 juni komt het vijftal uit Nijmegen naar De Helling voor een interview en optreden. De Helling Sessions zijn na afloop beschikbaar op YouTube en Spotify.

Waltzburg maakt eigenzinnige en melodieuze upbeat indie en bracht vorig jaar hun debuutalbum Cut The Wire uit, dat werd geproduceerd door Simon Akkermans in Kytopia. De band was al 3FM Talent, speelde op Noorderslag en Sziget Festival en stond in het voorprogramma van Kensington in december in de Ziggo Dome. Zelf omschrijft de band hun muziek als ‘geschreven door een pessimistische slaapkamer producer, die vervolgens tot leven wordt gebracht met een groepje beste vrienden’. Het vijftal haalt inspiratie uit bands als Vampire Weekend, Real Estate en Modest Mouse.

“Vanwege de Corona maatregelen kunnen we maar een publiek van 30 mensen toelaten, dus wil je hierbij zijn, stuur snel een mail om je aan te melden naar [email protected]”, legt programmeur Joep Smeets uit. Met De Helling Sessions wil het Utrechtse poppodium opkomende bands een podium bieden.