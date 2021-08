Populaire groene bushokjes in Utrecht worden mogelijk nog groener

De groene bushokjes in Utrecht zijn enorm populair maar kunnen mogelijk nog groener worden. Als proef wordt het sedum bij enkele bushaltes vervangen door een dak met planten en kruiden. Onderzoekers gaan onder meer kijken of er daardoor nog meer bijen op afkomen.

Kort nadat de ruim 300 bushaltes in Utrecht beplant waren met sedum gingen ze de hele wereld over, veel internationale media schreven over de groene daken. Voor de marketing van Utrecht was het dus echt een succesverhaal, maar, zo werd toen ook gezegd; het draagt ook daadwerkelijk bij aan de biodiversiteit en het werkt verkoelend op zeer warme dagen.

Voor de daken van de bushokjes is destijds gekozen voor sedum, deze plant kan goed zonder water in droge perioden. Sedum heeft verder ook weinig onderhoud nodig. Maar nu is de gemeente benieuwd of ook planten en kruiden mogelijk goed werk kunnen verrichten op de bushokjes. Maandagochtend is daarom het sedum op enkele bushokjes vervangen door andere planten en de komende tijd gaat bekeken worden wat de effecten hiervan zijn. Er gaat onder meer gekeken worden of er bijvoorbeeld meer bijen op afkomen.