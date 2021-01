Positief bijeffect coronamaatregelen: aanzienlijk minder vertraging rond Utrecht

Vanwege de coronamaatregelen konden automobilisten vorig jaar op de Utrechtse wegen veel vaker doorrijden. Zo nam de vertraging tijdens de spits met bijna de helft af ten opzichte van 2019. Dat meldt TomTom, een fabrikant van navigatiesystemen.

Sinds maart vorig jaar, het moment dat de eerste coronamaatregelen werden genomen, zag TomTom dat het rustiger werd op de Nederlandse wegen. “De COVID-19-maatregelen zorgden ervoor dat er nauwelijks files waren en dat vooral in de spitsuren de extra reistijd afnam. In Utrecht was dat een daling van bijna de helft (47 procent) in vergelijking met 2019”, aldus TomTom.

Gemiddeld

Over de hele linie genomen duurde een autorit in Utrecht vorig jaar gemiddeld 15 procent langer dan wanneer er geen verkeer op de weg zou rijden. Dit betekent dat automobilisten bijna 5 minuten langer deden over een rit van een half uur. In vergelijking met 2019 is dat een daling van 32 procent.

Alleen in de spits was de extra reistijd bijna 8 minuten bij een rit van een half uur. “Gemiddeld stonden automobilisten in Utrecht vorig jaar 57 uur langer stil in het verkeer tijdens de spits, dat is maar liefst 51 uur minder dan in 2019”, zegt TomTom.

Drukste

Zaterdag 18 juli was vorig jaar de drukste dag voor automobilisten rond Utrecht. Door het vakantieverkeer waren er veel files ontstaan op de Nederlandse wegen. Rond 14.00 uur stond er volgens TomTom 270 kilometer file in heel Nederland.

In 2019 waren de twee drukste momenten rond Utrecht nog op doordeweekse dagen. Dat waren namelijk donderdag 13 februari en op dinsdag 3 maart. Dit werd veroorzaakt door verschillende ongevallen.

Utrecht staat volgens TomTom op de vijftiende plek in de Nederlandse lijst met de meeste vertragingen. Bovenaan staan Haarlem, gevolgd door Den Haag en Nijmegen.

Toekomst

TomTom verwacht overigens niet dat het zo rustig blijft op de weg. Wel is volgens het bedrijf een einde aan de spits mogelijk door een gedragsverandering van mensen. Onder meer werkgevers kunnen daar een rol inspelen door het invoeren van flexibele werktijden en thuiswerken.

Uiteindelijk kan die gedragsverandering er volgens TomTom toe leiden dat de overheid de bestaande infrastructuur niet steeds hoeft uit te breiden en op die manier miljarden euro’s kan besparen.