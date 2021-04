Posters met foetus van anti-abortuscampagne verwijderd in Utrecht na klachten

Vijf posters met daarop een foetus van een aantal weken oud hangen niet langer in abri’s en reclamevitrines in Utrecht. Dat liet wethouder Kees Diepeveen weten na mondelinge vragen van PvdA-raadslid Hester Assen over de posters. De reclamecampagne moest vrouwen overtuigen om geen abortus te plegen.

“De posters wekken onze afschuw, maar dat is natuurlijk geen reden om daar politiek naar te handelen”, zegt Assen. “Maar het feit dat op deze abri’s wordt verwezen naar een website die objectiviteit uitstraalt, maar allerminst objectieve informatie deelt, maakt dat de PvdA wil weten of, en zo ja, wat hiertegen te doen is.”

Assen wilde onder meer weten of de gemeente klachten heeft ontvangen van mensen bij wie de abri’s raken aan nare herinneringen en trauma. De wethouder zei dat de gemeente twee klachten heeft ontvangen over de poster. “Met beide melders is direct via de mail en telefonisch contact opgenomen”, zegt Diepeveen.

Iets aanstootgevends is geen reden het te verbieden. Wat ik wil weten: mag een campagne met verwijzing naar objectief klinkende website (https://t.co/lsitlVIRLT) die onwaarheden over abortus toont die uiten op gemeentezuilen? Morgen in #vragenuur #raad030 https://t.co/YjgIculbNg pic.twitter.com/yM5lXG5ZTh — HesterAssen (@HesterAssen) March 31, 2021

Verder wilde Assen weten of het klopt dat de posters verwijderd zijn omdat er desinformatie zou staan op de website waar de posters naar verwijzen. De abri’s zijn eigendom van de gemeente, maar reclamebedrijf RBL is de exploitant.

“Na ontvangen klachten is er contact opgenomen met de exploitant om hen daarin mee te nemen en te vertellen wat de aard van de klachten was”, zegt de wethouder. “Naar aanleiding van dat contact heeft exploitant de posters verwijderd.” In totaal zijn ze een week te zien geweest. Volgens Diepeveen zijn de posters verwijderd vanwege medeleven met het zeer persoonlijke verhaal van een van de melders.

Geen beleid

Er is gemeentelijk beleid over dit soort reclame-uitingen en abri’s, maar dat gaat over de verschijningsvorm. De wethouder legde uit dat er geen beleid is over de inhoud van de uitingen. Dat maakt het lastig voor de gemeente om in te grijpen.

Wel zijn er afspraken tussen de gemeente en de exploitant: de reclame-uitingen mogen niet storend, aanstootgevend en/of in strijd zijn met de goede zeden en openbare orde.