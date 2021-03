Prachtige lentedag; gemeente roept Utrechters op rekening te houden met coronamaatregelen

Met temperaturen die woensdag oplopen tot 23 graden in Utrecht is de verwachting dat veel inwoners naar buiten gaan om te genieten van de zon. De gemeente roept bewoners op om daarbij wel hun ‘gezond verstand’ te gebruiken en drukke plekken te vermijden.

Het is een bekend gezicht; als de zon schijnt zoeken veel Utrechters de parken op om samen te komen. Door de coronamaatregelen mag het echter niet té druk worden. Gisteren moest de gemeente al optreden in verschillende parken.

Oproep

Daarom doet de gemeente Utrecht vandaag de oproep aan alle bewoners om ‘gezond verstand’ te gebruiken. Een woordvoerder vertelt: “We snappen natuurlijk dat Utrechters lekker naar buiten willen, maar zoek bijvoorbeeld een plantsoen of groenstrook op in de eigen buurt. We zien nu vooral dat het druk wordt in de bekende parken als Lepelenburg en Wilhelminapark.”

Om bewoners te helpen is er onder andere de Druktemonitor in het leven geroepen. Op deze website kan live gekeken worden op welke plekken het te druk wordt. Ook worden er vandaag weer extra cirkels aangebracht in de parken waarmee bezoekers makkelijker afstand kunnen houden en staat er actuele informatie over de drukte op tekstkarren in de parken.

En als het wel te druk wordt? De gemeente houdt rekening met verschillende scenario’s. Bij elk scenario – waarbij een bepaald druktebeeld hoort – gelden er andere maatregelen. Toezichthouders monitoren de parken waarbij ze bezoekers aanspreken als het te druk wordt. Als het dan niet rustiger wordt veranderen de teksten op de lichtkarren waarbij wordt opgeroepen om afstand te houden of het park te verlaten. Als het echt te drukt blijft worden mensen aangesproken om te vertrekken of kan er overgegaan worden tot ontruiming.