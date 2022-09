Precies veertig jaar na aanleg van A27 door Amelisweerd worden nieuwe acties voorbereid

Het was zaterdag precies veertig jaar geleden dat een groot deel van Amelisweerd bij Utrecht werd gekapt voor de aanleg van de A27. Omdat het erop lijkt dat de snelweg verbreed gaat worden en er daardoor weer een deel van het bestaande groen moet verdwijnen, was een actieweekend georganiseerd. Die bestond onder meer uit een cursus boomklimmen.

De manifestaties en activiteiten werden georganiseerd door de actiegroep ‘Amelisweerd niet Geasfalteerd’. Op vrijdag werd tijdens een wake op het Domplein stilgestaan bij de bomen die in 1982 het veld moesten ruimen voor de aanleg van de snelweg.

De dag daarna was een fietsprotest tegen de verbredingsplannen van Den Haag. Deze startte in het Wilhelminapark en eindigde in Amelisweerd. Daar waren vervolgens allerlei optredens van onder andere Van Piekeren. Ook waren er een aantal sprekers en werden er workshops georganiseerd.

Tracébesluit

In augustus van dit jaar werd het Tracébesluit A27/A12 getekend door minister Mark Harbers. Dit behelst niet alleen de verbreding van de A27, maar heeft betrekking op een groter deel van de Ring Utrecht. De plannen voor de A27 bij Amelisweerd zijn echter het meest controversieel.

Omdat het er steeds meer op begint te lijken dat de verbreding doorgaat konden mensen zaterdag een cursus boomklimmen volgen. Instructeurs legden uit hoe je via een touw de hoogte in kon klimmen en hoe je daar vervolgens enigszins comfortabel kon verblijven. Het idee is dat hiermee de eventuele kap van de bomen wordt bemoeilijkt.

In beroep

De Kerngroep Ring Utrecht liet overigens, vlak nadat bekend was geworden dat de minister het Tracébesluit had getekend, weten in beroep te gaan. “Dat zo’n besluit zou komen had hij al aangekondigd, maar het maakt het niet minder bizar. We zitten midden in een stikstof- en een klimaatcrisis, de plannen worden alleen maar duurder; burgers, gemeenten en provincie in de regio Utrecht vinden de verbreding overbodig en werken volop aan een alternatief binnen de bak”, liet de actiegroep destijds weten.

