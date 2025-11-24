Twee aangiftes van aanval met boek, waaronder van presentator Mischa Blok: ‘Gekneusde rib rijker’

Twee inwoners in Utrecht, waaronder presentator en journalist Mischa Blok, zijn in de afgelopen dagen bekogeld door jongens op een fatbike. Het incident met Blok gebeurde zondagavond in de Cremerstraat. Volgens de politie is daarnaast een soortgelijke aangifte gedaan, maar meldt niet om wie dit gaat.
“Ik ben een illusie van veiligheid armer”, schrijft journalist en presentator Mischa Blok op X. De jongens vielen Blok aan met een boek van de Amerikaanse schrijver Charles Bukowski. “Ben een gekneusde rib rijker”, laat Mischa weten. “Gelieve mij de komende tijd niet aan het lachen te maken.”
Blok is onder andere bekend als presentator van het radioprogramma MISCHA! op NPO Radio 1.
Twee aangiftes
Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een tweede, soortgelijke aangifte is gedaan. Ook in dit geval zou iemand zijn bekogeld met een boek. Verdere details kan de politie niet geven, omdat de informatie te makkelijk tot de betrokken personen te herleiden zou zijn.
Mischa Blok is mij volledig onbekend.
Wel grappig dat de fatbikers hem aanvielen met een boek. Van Bukowski nog wel.
Heeft Mischa iets onaardigs over Bukowski gezegd in zijn radioprogramma?
Aangevallen met een boek van Bukowski? Sloegen ze daarmee? Lieten ze hem daaruit hard voorlezen? Hoe val je iemand aan met een boek van Bukowski? Is er dus nu een bende op fatbikes actief dat mensen aanvalt met boeken van Bukowski?
Zoveel vragen over dit bericht…
Tis een haar hoor .
Ik ben onlangs op de Cartesiusweg aangevallen door een scooterrijder (lichtgetint, jaar of 20-25). Gewoon oldskool met de vuisten.
Tja natuurlijk allemaal links gestemd, dan krijg je dit soort gekke situaties.
@ Pter Utreg,
Ze zoeken gewoon iets om mee te gooien. Dus pakken ze een dik boek uit zo’n buurtbiebkastje.. Ik ben een keer geraakt door een stuk bouwafval dat ze ergens gevonden hadden..
De verband tussen (al dan niet opgevoerde/- gestolen) fatbikes/scooters en crimineel gedrag wordt steeds minder ongewoon, lijkt het!
Bukowski is niet de eerste de beste. Ik las ergens dat het het verzameld werk betrof. Chapeau hoor.
What’s next? James Joyce?