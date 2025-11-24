Twee aangiftes van aanval met boek, waaronder van presentator Mischa Blok: ‘Gekneusde rib rijker’

Twee inwoners in Utrecht, waaronder presentator en journalist Mischa Blok, zijn in de afgelopen dagen bekogeld door jongens op een fatbike. Het incident met Blok gebeurde zondagavond in de Cremerstraat. Volgens de politie is daarnaast een soortgelijke aangifte gedaan, maar meldt niet om wie dit gaat.

“Ik ben een illusie van veiligheid armer”, schrijft journalist en presentator Mischa Blok op X. De jongens vielen Blok aan met een boek van de Amerikaanse schrijver Charles Bukowski. “Ben een gekneusde rib rijker”, laat Mischa weten. “Gelieve mij de komende tijd niet aan het lachen te maken.”

Blok is onder andere bekend als presentator van het radioprogramma MISCHA! op NPO Radio 1.

Twee aangiftes

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een tweede, soortgelijke aangifte is gedaan. Ook in dit geval zou iemand zijn bekogeld met een boek. Verdere details kan de politie niet geven, omdat de informatie te makkelijk tot de betrokken personen te herleiden zou zijn.