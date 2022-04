President rechtbank Midden-Nederland, Patricia Messer: ‘Mensen denken toch dat we stoffige oude mannen zijn’

De rechtbank Midden-Nederland. Regelmatig schrijft DUIC over wat er binnen de muren van het gebouw aan het Vrouwe Justitiaplein wordt besproken: geschillen tussen burgers of organisaties moeten worden opgelost, echtscheidingen moeten behandeld worden en als iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, moet die daarvoor gestraft worden. En hoewel de meeste lezers van DUIC ongeveer zullen weten hoe het eraan toegaat in een zittingszaal, zullen de meesten niet weten wat er precies achter de schermen gebeurt. Toch krijgt iedere Nederlander gemiddeld wel één keer te maken met de rechtspraak. Patricia Messer, de nieuwe president van de rechtbank Midden-Nederland, vertelt wat er allemaal komt kijken bij het aansturen van een rechtbank.

Patricia Messer is sinds 1 januari 2022 de president van de rechtbank Midden-Nederland. Dat wil zeggen dat zij eindverantwoordelijke is voor het bestuur van de rechtbank. Een belangrijke taak, die ze dan ook niet helemaal in haar eentje vervult. Dat doet ze samen met twee andere bestuursleden, Geert Lycklama en Ids Tijsseling, respectievelijk een rechterlijk en een niet-rechterlijk bestuurslid. De drie verdelen de verschillende portefeuilles.

De president van een rechtbank moet zelf ook altijd rechter zijn. Messer: “Ik ben nu twintig jaar rechter. Als president heb ik af en toe een zitting; het is belangrijk om feeling te houden met het vak, om dat te voelen en te proeven.”

Volgens de president is de rol van rechter ook die van gastvrouw of -heer. Bezoekers van de rechtbank komen binnen door een ‘scanstraat’ en melden zich aan bij de balie. Dan gaan ze naar de zittingszaal en melden ze zich bij de bode. Die laatste kondigt ook het begin van een zitting aan. Dan mogen de aanwezigen van een zitting de zaal in. Voor veel mensen kan dat een spannend moment zijn. “Als rechter heb je dan de taak om alles in goede banen te leiden, maar ook om mensen gerust te stellen.”

Cultuur

Binnen de organisatie is het evengoed de taak van Messer om de sfeer te bewaren. Het gaat voor de rechtbank Midden-Nederland om 900 medewerkers, van wie er 728 in Utrecht werken. “Iedere rechtbank heeft een eigen cultuur en sfeer”, vertelt Messer. Hiervoor was ze werkzaam als president van de rechtbank Oost-Brabant. “Daar merkte je veel van die Brabantse gezelligheid. Hier in Utrecht is de werksfeer zakelijker.” Maar die zakelijke werksfeer, die is in veel gevallen juist goed. Zakelijker of meer van de gezelligheid, de ene cultuur is niet beter dan de ander. Het valt Messer in ieder geval op dat bij beide rechtbanken erg betrokken collega’s werken.

‘Want voor hen doen we het allemaal’

Ze zegt haar persoonlijke inkleuring te willen geven aan haar bestuursperiode hier in Utrecht. “Ik zou willen sturen vanuit de gedachte: ‘Wat zijn onze waarden? Wat zijn de dingen die ons verbinden?’ Dat helpt om focus aan te brengen en het goede gesprek te voeren. In Oost-Brabant heb ik met deze aanpak goede ervaringen opgedaan. Dat wil niet zeggen dat het hier op precies dezelfde manier moet gebeuren. We gaan op zoek naar een aanpak die past bij de rechtbank Midden-Nederland. We moeten hierin ook de rechtzoekenden niet vergeten. Want voor hen doen we het allemaal.”

Missie

Vanuit de Rechtspraak, de overkoepelende organisatie van de rechtbanken in Nederland, is er een nieuwe missie opgesteld. “Die is voor een groot deel wel een leidraad voor het bestuur van de rechtbank”, gaat Messer verder. “De missie is nu activistischer verwoord dan voorheen.” De missie van de Rechtspraak luidt als volgt: ‘De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden, komt op voor de democratische rechtsstaat, zorgt voor een goede toepassing van het recht en voor beslissingen door onafhankelijke, onpartijdige, integere en deskundige rechters.’

‘De rechtspraak heeft niet een heel divers imago’

“We moeten als bestuur alert zijn op de onafhankelijkheid van rechters. Dat moeten we scherp op het netvlies hebben”, zegt Messer. “De financiële middelen van de rechtbank kunnen krap uitvallen. Onderfinanciering, en dus stelselmatig een tekort aan personen en geld, kan mensen tot donkere keuzes leiden. Een voorbeeld daarvan is de toeslagenaffaire. Die heeft ook wel zijn weerslag gehad op de rechters. Als bestuur moeten we daarom heel serieus gaan kijken naar hoe we kunnen voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt.”

Messer noemt de huidige missie en visie een goede afspiegeling van de samenleving. “De rechtspraak heeft niet een heel divers imago. Over het algemeen denken mensen toch – ik noem het maar even zoals het is – dat we stoffige oude mannen zijn. Maar dat is in werkelijkheid niet zo. Als organisatie bestaan we uit heel diverse typen. Het vergroten van de diversiteit en de inclusiviteit, dat is voor ons een doel op zich.”

Betrokken

Ook kijkt het bestuur naar de meer praktische onderwerpen die aandacht nodig hebben. Een voorbeeld daarvan is dat zaken tijdig afgehandeld worden, laat Messer weten. “Over het algemeen is de tevredenheid van de rechtzoekenden over de rechtbank goed. Mensen zijn tevreden over bijvoorbeeld het contact dat zij hebben met de medewerkers van de rechtbank. Het is belangrijk dat zij zich gehoord voelen. Maar als er dan een ding is dat naar voren komt waarin de rechtbank kan verbeteren, dan is het de duur van het doorlopen van de procedures.”

De doorlooptijden van verschillende procedures kunnen enorm verschillen, van enkele dagen bij een spoedprocedure tot ruim anderhalf jaar bij een ingewikkelde zaak. “We willen helder zijn in de communicatie over de zaken, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. We moeten voorspelbaar worden in de doorlooptijd van de zaken.”

Sneller werken, dat is er niet bij in de rechtspraak. Zaken kunnen niet afgeraffeld worden. Messer: “Het proces moet gewoon gebeuren. We hebben nooit gaten in het rooster. Als er belangrijke zaken bij komen, dan komen die er bovenop in de planning. Dan zie je ook wel hoe betrokken de medewerkers van de rechtbank zijn.”

