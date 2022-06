Prestigieuze onderscheidingen voor twee wetenschappers van Universiteit Utrecht

Bioloog Corné Pieterse en socioloog Tanja van der Lippe hebben de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap ontvangen. Het gaat om de Spinoza- en Stevinpremie. Met deze premies krijgen beide wetenschappers 2,5 miljoen euro voor verder onderzoek.

‘Uitmuntend, baanbrekend en inspirerend werk’ van wetenschappers komt in aanmerking voor deze onderscheidingen. De Spinozapremie focust meer op het wetenschappelijke werk, terwijl de Stevinpremie meer aandacht aan de maatschappelijke impact schenkt.

Corné Pieterse is bioloog en hoogleraar plant-microbe-interacties. Hij onderzoekt hoe planten zichzelf kunnen beschermen. “Dit is een belangrijk vraagstuk, want jaarlijks gaat ruim een kwart van alle oogsten wereldwijd aan ziekten en plagen verloren”, schrijft de Universiteit Utrecht. Hij krijgt de Spinozapremie voor zijn onderzoek.

De Stevinpremie gaat naar Tanja van der Lippe. Zij is socioloog en hoogleraar Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties. Van der Lippe doet onderzoek naar een gezonde werk-privébalans. De onderzoeksresultaten vertaalt ze naar bruikbare platforms. Zo maakt ze haar werk praktisch inzetbaar voor organisaties.

‘Nobelprijs’

De Spinoza- en Stevinpremie zijn in Nederland de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen, ook wel de ‘Nederlandse Nobelprijs’ genoemd. Ze worden jaarlijks door de onderzoeksfinancier NWO uitgereikt: zes mensen krijgen de Spinozapremie, twee de Stevinpremie.