Preventieve last onder dwangsom voor gemeente Utrecht vanwege vernietigen kievitsnesten en -eieren

De gemeente Utrecht heeft een preventieve last onder dwangsom opgelegd gekregen vanwege het vernietigen van kievitsnesten en -eieren. Alleen, de gemeente heeft dit niet gedaan. Het is echter onbekend wie er wel verantwoordelijk is. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht is ondertussen een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Alweer ruim een half jaar geleden vond het Nederlandse Toppers muziekfestival plaats bij de Haarrijnseplas. Artiesten als Django Wagner, Wolter Kroes en Robert van Hemert waren van de partij. Er ging alleen iets goed mis bij de voorbereidingen van de parkeerplaats van het festival. Er werd namelijk een braakliggend terrein gebruikt voor het parkeren en om dit terrein goed te kunnen gebruiken is er gemaaid. Daarbij zijn kievitsnesten en -eieren vernield.

Nu blijkt dat de gemeente Utrecht een last onder dwangsom heeft opgelegd gekregen. Niet omdat de gemeente het veld heeft laten maaien, maar omdat het onbekend is wie er wel verantwoordelijk voor is. Hoe zit dat?

De gemeente heeft in de vergunning die nodig was voor het evenement laten opnemen dat er een broedvogelcontrole moest plaatsvinden. De beheerder van het gebruikte parkeerterrein heeft de organisator van het festival daar ook nogmaals op gewezen en geadviseerd de vaste aannemer te vragen voor het maaiwerk en de broedvogelcontrole.

Organisatie

Uiteindelijk werd het gras gemaaid, inclusief verschillende kievitsnesten en -eieren. De gemeente heeft navraag gedaan bij de beheerder van het terrein en die laat weten geen opdracht te hebben gegeven voor het maaiwerk. Ook de vaste aannemer heeft niet gemaaid. De gemeente gaat er daarom vanuit dat de festivalorganisatie opdracht heeft gegeven voor het maaiwerk. Alleen, het lukt de gemeente Utrecht maar niet om in contact te komen met de organisatie.

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) is ondertussen een publiekrechtelijk en een strafrechtelijk onderzoek gestart. Ook, omdat onbekend is wie er gemaaid heeft, heeft de RUD de gemeente een preventieve last onder dwangsom opgelegd. Dit moet ervoor zorgen dat de gemeente dit niet nog een keer laat gebeuren. De gemeente heeft hier bezwaar tegen aangetekend, er is overleg geweest, maar de partijen zijn er nog niet uit.

Vervelend

De gemeente baalt van de gebeurtenissen. “Wij willen nogmaals benadrukken hoe vervelend wij het vinden dat er opnieuw vogels verstoord zijn tijdens het broeden en dat de nesten en eieren vernield zijn.” En verder schrijft de gemeente: “We rekenen het de organisator ten zeerste aan dat ze geen reactie hebben gegeven op onze informatieverzoeken. Dit past niet bij het beeld dat wij hebben van een professionele organisator die wij wel graag in Utrecht willen hebben.”

Om dit soort problemen op deze specifieke locatie in de toekomst te voorkomen gaat de gemeente in de vergunningsvoorwaarden opnemen dat het verplicht wordt om de vaste aannemer in te schakelen. “De vaste aannemer is op de hoogte van de kwetsbaarheid van het gebied tijdens het broedvogelseizoen en voert voorafgaand aan het maaien standaard een veldonderzoek naar onder andere broedvogels uit.”