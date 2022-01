Prijs koopwoningen Utrecht stad stijgt harder dan landelijk gemiddelde

De prijs van koopwoningen in Utrecht stad is in 2021 harder gestegen dan het landelijk gemiddelde. Dat is opvallend, want in de andere drie grootste Nederlandse steden was het juist andersom. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag lag de prijsstijging onder het landelijk gemiddelde.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat een huis in de stad gemiddeld 16 procent duurder is dan aan het begin van 2021. Hiermee zit de stad net boven de stijging van het landelijk gemiddelde van 15,2 procent en ook boven de stijging van 15,7 procent in de provincie.

Een maand geleden werd bekend dat men in Utrecht relatief weinig woning voor je geld krijgt. Op een ranglijst van Nederlandse steden waarop de woningen van een half miljoen met elkaar werden vergeleken, staat Utrecht bijna onderaan. Voor vijf ton krijg je gemiddeld 79 vierkante meter en vier kamers.

Daling aantal transacties

Zoals DUIC eerder al schreef, neemt het aanbod aan koopwoningen in de stad af en daalt daarmee ook het aantal verkochte woningen. Kopers zijn kritischer geworden en bieden bovendien minder boven de vraagprijs. Amsterdam is de enige van de vier grote steden waar het aantal verkochte woningen het afgelopen jaar steeg.